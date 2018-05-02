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Ночной пожар в Кунгуре: огонь повредил крыши двух жилых домов
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Ночной пожар в Кунгуре: огонь повредил крыши двух жилых домов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Ночью 2 мая в Кунгуре произошел пожар в двух жилых домах на улице Мамонтова.
«Сообщение о возгорании в одном из домов поступило в дежурную часть в 01.46 ночи, — сообщается в оперативных сводках ГУ МЧС России по Пермскому краю. — На место вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи».
Огонь быстро перекинулся на крышу соседнего дома. Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание в 02.12, а полностью ликвидировать горение в 02.32. В результате пожара оказались повреждены кровли двух домов. О жертвах и пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории.
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