Ночной пожар в Кунгуре: огонь повредил крыши двух жилых домов

Ночью 2 мая в Кунгуре произошел пожар в двух жилых домах на улице Мамонтова.

«Сообщение о возгорании в одном из домов поступило в дежурную часть в 01.46 ночи, — сообщается в оперативных сводках ГУ МЧС России по Пермскому краю . — На место вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи».

Огонь быстро перекинулся на крышу соседнего дома. Прибывшим пожарным удалось локализовать возгорание в 02.12, а полностью ликвидировать горение в 02.32. В результате пожара оказались повреждены кровли двух домов. О жертвах и пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории.