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Привет, весенняя жара: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 мая
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Привет, весенняя жара: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 мая 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду в Молдове ожидается солнечная погода, без осадков, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.
Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В ближайшие два дня — 3 и 4 мая — синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура в среднем составит +26+29 градусов.
Народные приметы и традиции
В этот день почитают память Ивана-воина, известного своим даром находить и наказывать воров. Если у человека что-то пропадало именно 2 мая, то в этот день он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину, после чего им открывалась истина о том, кто именно является вором.
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Кроме того, отмечают день Ивана Ветхопещерника. 2 мая существовала традиция выносить в поле холсты и просить Весну о хорошем урожае. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы.
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