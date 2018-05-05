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На Молдову надвигается африканская жара: точный прогноз на 5 и 6 мая
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На Молдову надвигается африканская жара: точный прогноз на 5 и 6 мая 

Sputnik Молдова 37 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в Молдове ожидается солнечная погода, в ночные часы столбики термометров покажут +15 + 17 градусов по Цельсию, а днем воздух прогреется до +28 +32 градусов. Без осадков. Днем будет так жарко, что даже не верится, что на дворе всего лишь месяц-май… Настоящая африканская жара!
Ветер — южный. Его порывы достигнут 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное.
В ближайшие два дня — 6 и 7 мая — синоптики прогнозируют солнечную погоду.
Дневная температура в среднем составит +27 +33 градусов.
Народные приметы и традиции
Именно 5 мая люди начинали сеять лук-севок. Однако они всегда предварительно обращали внимание на погоду. Так, если 5 мая солнце утром ясное, то начинали проводить посевные работы. А если, напротив, погода пасмурная, и стоит туман, то решали с посевами повременить. Погода могла проясниться к полудню, и в этом случае говорили, что урожай будет средним. К вечеру небо прояснялось — урожай обещал быть плохим.
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