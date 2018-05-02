В Примгидромете рассказали, какой будет погода 3 мая

В ведомстве уточнили прогноз.

В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края ночью и днем 3 мая на большей территории ожидаются сильные осадки (дождь, на горных перевалах со снегом), с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее, в г. Владивостоке , местами в южной половине края и на востоке — очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.

Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17-22 м/с, на побережье 27-32 м/с, у мысов порывами до 33-37 м/с (ураган).

На реках края ожидается подъем уровня воды до 1,5 м, с подтоплением отдельных низких мест, передает пресс-служба Примгидромета.