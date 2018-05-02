Ещё
В Примгидромете рассказали, какой будет погода 3 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Примгидромете рассказали, какой будет погода 3 мая 

Prim.News 18 минут назад
В ведомстве уточнили прогноз.
В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края ночью и днем 3 мая на большей территории ожидаются сильные осадки (дождь, на горных перевалах со снегом), с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее, в г. Владивостоке, местами в южной половине края и на востоке — очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.
Осадки будут сопровождаться ветром со скоростью 17-22 м/с, на побережье 27-32 м/с, у мысов порывами до 33-37 м/с (ураган).
На реках края ожидается подъем уровня воды до 1,5 м, с подтоплением отдельных низких мест, передает пресс-служба Примгидромета.
Prim.News: последние новости
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае на 2-3 мая В США не подтвердили информацию, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке В ТИНРО-Центре прокомментировали предстоящие публичные слушания по отлову морских млекопитающих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР60
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана112
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко23
Украина теряет шанс остановить «Северный поток-2»62
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение