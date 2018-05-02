Ещё
Истребитель РФ сблизился с самолетом США над Балтийским морем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребитель РФ сблизился с самолетом США над Балтийским морем 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Российский истребитель Су-27 оказался на расстоянии 6 метров от американского Boeing P-8 Poseidon.
О сближении двух самолетов над Балтийским морем сообщает CNN со ссылкой на двух военных чиновников. По данным телеканала, расстояние между самолетами во время сближения составило почти 20 фунтов (6 метров).
Самолеты, как утверждает CNN, находились на близком расстоянии друг к другу в течение 9 минут, однако сближение не было опасным. Источники также назвали сближение «непрофессиональным» со стороны российского пилота.
ИД «Собеседник»: последние новости
"Желтый" уровень объявлен в Москве из-за сильного ветра и грозы Под Костромой выясняют причины пожара, унесшего жизни четырех человек Работник автосервиса в Питере госпитализирован после пожара
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеул решил судьбу войск США в случае мира с КНДР155
Обнародованы кадры избиения вдохновителя Майдана139
Мюллер пригрозил Трампу судом из-за России
Литвинова сообщила о смерти актрисы Елены Величко27
США обвинили РФ в инциденте над Балтийским морем34
Видео
В Японии люди 2 часа висели вниз головой на аттракционе
Происшествия
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение