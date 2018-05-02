Истребитель РФ сблизился с самолетом США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 оказался на расстоянии 6 метров от американского Boeing P-8 Poseidon.

О сближении двух самолетов над Балтийским морем сообщает CNN со ссылкой на двух военных чиновников. По данным телеканала, расстояние между самолетами во время сближения составило почти 20 фунтов (6 метров).

Самолеты, как утверждает CNN, находились на близком расстоянии друг к другу в течение 9 минут, однако сближение не было опасным. Источники также назвали сближение «непрофессиональным» со стороны российского пилота.