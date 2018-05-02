Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Тайваня

Об этом сообщает РИА Новости.

Подземные толчки возникли в морской акватории рядом с уездом Хуалянь на востоке острова. Эпицентр находился на глубине 15 километров.

Сведения о разрушениях и жертвах не поступали.