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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Тайваня
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Тайваня 

Российская Газета 1 час назад
Об этом сообщает РИА Новости.
Подземные толчки возникли в морской акватории рядом с уездом Хуалянь на востоке острова. Эпицентр находился на глубине 15 километров.
Сведения о разрушениях и жертвах не поступали.
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