Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море

Два пилота из Франции купили небольшой самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать нелегальных мигрантов, которые терпят бедствие в Средиземном море. Об этом сообщило издание Monde.

Как уточняется, покупателями самолета Colibri стали 49-летний Жозе Бенаван и 35-летний Бенуа Миколон — основатели организации по оказанию помощи НПО в спасении мигрантов Pilotes volontaires.

Первый вылет самолета пройдет 2 мая с целью «разбить на зоны прямоугольник площадью 150 километров с востока на запад на 50 километров на севере Триполи», передает РИА Новости . По мнению пилотов, именно в этой зоне происходит максимальное количество крушений и осуществляется большинство спасательных операций.

В настоящее время Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный экономическими проблемами и вооруженными конфликтами в странах Африки и Ближнего Востока. По информации Международной организации по миграции, в 2017 году по морю в Европу добралась 171 тысяча человек.