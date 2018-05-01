Два автомобиля сгорели ночью в Богородском районе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Для ликвидации последствий пожара от МЧС привлекались 4 человека.

Ранее сообщалось, что еще один автомобиль сгорел в Нижегородской области 1 мая.

Фото с сайта ГУ МЧС РФ.