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Два автомобиля сгорели ночью в Богородском районе
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Два автомобиля сгорели ночью в Богородском районе 

Newsroom24 23 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Для ликвидации последствий пожара от МЧС привлекались 4 человека.
Ранее сообщалось, что еще один автомобиль сгорел в Нижегородской области 1 мая.
Фото с сайта ГУ МЧС РФ.
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