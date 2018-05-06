Жителей поселка в Красноярском крае эвакуируют из-за угрозы подтопления

"В результате образовавшегося затора на реке Енисей в районе многоостровья произошло повышение уровня воды в поселке Ворогово Туруханского района. В превентивных целях подготовлены пункты временного размещения людей. Заблаговременно проводится эвакуация населения в поселок Бор", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что население поселка, где проживают около 850 человек, оповещается по громкоговорящей связи об угрозе подтопления, администрация поселка проводит подворовой обход.

По состоянию на 10:00 (06:00 мск) в пункт временного размещения эвакуированы 65 человек, подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов пока нет. Рабочая группа МЧС проводит мониторинг паводковой обстановки, два вертолета Ми-8 и 3 плавучих средства находятся на дежурстве и готовы в любой момент приступить к спасательным работам.