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Жителей поселка в Красноярском крае эвакуируют из-за угрозы подтопления
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Жителей поселка в Красноярском крае эвакуируют из-за угрозы подтопления 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 6 мая. Спасатели эвакуируют жителей поселка Ворогово Туруханского района Красноярского края из-за угрозы подтопления, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"В результате образовавшегося затора на реке Енисей в районе многоостровья произошло повышение уровня воды в поселке Ворогово Туруханского района. В превентивных целях подготовлены пункты временного размещения людей. Заблаговременно проводится эвакуация населения в поселок Бор", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что население поселка, где проживают около 850 человек, оповещается по громкоговорящей связи об угрозе подтопления, администрация поселка проводит подворовой обход.
По состоянию на 10:00 (06:00 мск) в пункт временного размещения эвакуированы 65 человек, подтопленных жилых домов и социально-значимых объектов пока нет. Рабочая группа МЧС проводит мониторинг паводковой обстановки, два вертолета Ми-8 и 3 плавучих средства находятся на дежурстве и готовы в любой момент приступить к спасательным работам.
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