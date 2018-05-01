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СМИ: жителей Ксанти в Греции эвакуируют из-за пожара на заводе солнечных батарей
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СМИ: жителей Ксанти в Греции эвакуируют из-за пожара на заводе солнечных батарей 

ТАСС 1 час назад
СОФИЯ, 1 мая. /ТАСС/. Пожарные эвакуируют жителей греческого города Ксанти из-за пожара на заводе солнечных батарей. Как сообщает болгарское агентство Focus, в тушении пожара принимают участие 76 пожарных и 23 единицы техники.
По данным агентства, огонь возник во вторник в основном производственном цехе и быстро распространился по всему заводу, горит пластмасса и другие материалы. Место происшествия оцеплено, слышны небольшие взрывы. После трехчасового тушения пожара началась эвакуация населения шести районов города близ завода.
Полиция и городские власти рекомендуют жителям покинуть Ксанти и отправиться к морскому побережью в 30 км от городской черты.
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