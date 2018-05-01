При взрыве газа в многоквартирном доме под Тамбовом пострадал один человек

Тамбовской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме пострадал один человек. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, взрыв газа произошёл в квартире на третьем этаже. После этого начался пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 мая в 16:52.

«Пожар ликвидирован в 17:29. В результате взрыва бытового газа произошло обрушение двух межкомнатных перегородок, одной межквартирной перегородки. Есть пострадавший», — заявили в МЧС.