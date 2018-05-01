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При взрыве газа в многоквартирном доме под Тамбовом пострадал один человек
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При взрыве газа в многоквартирном доме под Тамбовом пострадал один человек 

RT на русском 29 минут назад
Фото: Мир24
В Тамбовской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме пострадал один человек. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл в городе Мичуринск.
По данным ведомства, взрыв газа произошёл в квартире на третьем этаже. После этого начался пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 мая в 16:52.
«Пожар ликвидирован в 17:29. В результате взрыва бытового газа произошло обрушение двух межкомнатных перегородок, одной межквартирной перегородки. Есть пострадавший», — заявили в МЧС.
Ранее Ria56 сообщало, что в Орске при пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли 10 человек.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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