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Подростка с тяжелыми травмами эвакуировали на санитарном вертолете с Волгоградского проспекта
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Подростка с тяжелыми травмами эвакуировали на санитарном вертолете с Волгоградского проспекта 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Пострадавший был доставлен в специализированное лечебное учреждение.
Подросток с травмами, характерными для падения с большой высоты, эвакуирован на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ) с Волгоградского проспекта.
— Санитарный вертолет МАЦ вылетел на улицу Волгоградский проспект, где произошло падение с высоты. С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего подростка 15 лет с различными травмами, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ)
На борту воздушного судная пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
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