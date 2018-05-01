Подростка с тяжелыми травмами эвакуировали на санитарном вертолете с Волгоградского проспекта

Пострадавший был доставлен в специализированное лечебное учреждение.

Подросток с травмами, характерными для падения с большой высоты, эвакуирован на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ) с Волгоградского проспекта.

— Санитарный вертолет МАЦ вылетел на улицу Волгоградский проспект, где произошло падение с высоты. С места происшествия экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего подростка 15 лет с различными травмами, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ)

На борту воздушного судная пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.

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