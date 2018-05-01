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Посетителей ТЦ «Мега‑Химки» в Подмосковье эвакуировали из‑за анонимной угрозы
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Посетителей ТЦ «Мега‑Химки» в Подмосковье эвакуировали из‑за анонимной угрозы 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Свыше 3 тысяч человек были эвакуированы из торгового центра «Мега-Химки» в Подмосковье из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс».
«В экстренные службы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в «Мега-Химки». Данная информация проверяется», — говорится в сообщении.
Из здания торгового центра эвакуировано более 3 тысяч человек.
Ранее анонимные звонки об угрозе взрыва уже поступали в адрес этого подмосковного ТЦ. Один из последних случился осенью прошлого года. Тогда из центра была проведена эвакуация около 2,5 тысяч человек.
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