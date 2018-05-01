Посетителей ТЦ «Мега‑Химки» в Подмосковье эвакуировали из‑за анонимной угрозы

Свыше 3 тысяч человек были эвакуированы из торгового центра «Мега-Химки» в Подмосковье из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс»

«В экстренные службы поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в «Мега-Химки». Данная информация проверяется», — говорится в сообщении.

Из здания торгового центра эвакуировано более 3 тысяч человек.

Ранее анонимные звонки об угрозе взрыва уже поступали в адрес этого подмосковного ТЦ. Один из последних случился осенью прошлого года. Тогда из центра была проведена эвакуация около 2,5 тысяч человек.