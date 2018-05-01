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Территория аэропорта в Новосибирске покрылась плотным слоем дыма
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Территория аэропорта в Новосибирске покрылась плотным слоем дыма 

АиФ-Новосибирск 39 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири аэропорт Толмачево окутали клубы дыма из-за горения полевой травы. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Оказалось, что причиной возникновения дымовой завесы в этой местности стало горение прошлогодней травы в полях, расположенных неподалеку.
Сегодня, 1 мая, на площади перед зданием новосибирского аэропорта Толмачево появилось огромное скопление дыма. Выяснилось, что неподалеку от аэропорта производился пал прошлогодней травы. В пресс-службе аэропорта сообщается, что задымление не вызвало никаких помех для работы аэропорта. Аэропорт работал в штатном режиме.
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