Территория аэропорта в Новосибирске покрылась плотным слоем дыма

В столице Сибири аэропорт Толмачево окутали клубы дыма из-за горения полевой травы. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Оказалось, что причиной возникновения дымовой завесы в этой местности стало горение прошлогодней травы в полях, расположенных неподалеку.

Сегодня, 1 мая, на площади перед зданием новосибирского аэропорта Толмачево появилось огромное скопление дыма. Выяснилось, что неподалеку от аэропорта производился пал прошлогодней травы. В пресс-службе аэропорта сообщается, что задымление не вызвало никаких помех для работы аэропорта. Аэропорт работал в штатном режиме.