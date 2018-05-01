В Оренбуржье остаются подтопленными два низководных моста 

На сегодняшний день в области проведены все запланированные противопаводковые мероприятия.
В региональном МЧС сообщают, что подтопленными остаются только 2 моста на территории двух муниципалитетов области. Один в Илекском районе близ села Нижнеозерное, второй — в Саракташском районе около Кондуровки. Подтопленных придомовых территорий не зафиксировано.
Уровень воды на большинстве рек падает на 1-10 см за сутки. Повышение на 2-5 см наблюдается только на реках Джуса, Сакмара-Чураево, Сакмара-Каргала, а также в Сорочинском и Ириклинском водохранилищах.