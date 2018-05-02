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Из-за пожара в крупном ТЦ в Саратове эвакуировали 600 человек
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Из-за пожара в крупном ТЦ в Саратове эвакуировали 600 человек 

Авторадио 15 минут назад
Фото: MosDay.ru
В Саратове начался серьезные пожар в одном из торговых центров. Из-за здания эвакуировали 600 человек, передает РЕН ТВ. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
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