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Из горящего ТЦ в Иванове эвакуировали 200 человек
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Из горящего ТЦ в Иванове эвакуировали 200 человек 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: Комсомольская Правда
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Евроленд». Возгорание локализовано на площади в 20 кв. метров.
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