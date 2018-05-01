В Оренбуржье горело 87 гектаров леса и степи

С начала года сотрудники МЧС зарегистрировали в Оренбуржье 39 природных пожаров. Огонь захватил 3 гектара леса и 83,5 гектара степей. На данный момент все очаги возгорания ликвидированы.

В ведомстве сообщают, что природные пожары происходят в основном из-за возгорания сухой травы. Они учащаются весной.

Только сегодня утром в Октябрьском районе тушили пожар площадью 30 кв метров. В областном МЧС сообщили, что горела солома. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидировали 4 человека и 2 единицы техники. По факту произошедшего идет дознание.