Ещё
В Оренбуржье горело 87 гектаров леса и степи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье горело 87 гектаров леса и степи 

ProOren 27 минут назад
Фото: ProOren
С начала года сотрудники МЧС зарегистрировали в Оренбуржье 39 природных пожаров. Огонь захватил 3 гектара леса и 83,5 гектара степей. На данный момент все очаги возгорания ликвидированы.
В ведомстве сообщают, что природные пожары происходят в основном из-за возгорания сухой травы. Они учащаются весной.
Только сегодня утром в Октябрьском районе тушили пожар площадью 30 кв метров. В областном МЧС сообщили, что горела солома. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидировали 4 человека и 2 единицы техники. По факту произошедшего идет дознание.
ProOren: последние новости
Кувандычанин отправился вплавь на островок по Сакмаре Штормовое предупреждение в Оренбурге объявлено в эти дни В доме на Конституции горел балкон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась104
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили64
Будущий премьер Армении высказался о России248
Бомжует под мостом: Джеки Чан выгнал дочь-лесбиянку159
Казаки заблокировали Сахаровский центр174
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
00:38
В Бразилии рухнул горящий небоскреб
Происшествия
00:47
США «с уважением» сняли флаг России
Политика Статьи
02:14
Аронова и Гришаева сцепились у Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение