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В результате обрушения многоэтажного дома в Бразилии погиб как минимум один человек
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В результате обрушения многоэтажного дома в Бразилии погиб как минимум один человек 

Rambler News Service 25 минут назад
В центре бразильского города Сан-Паулу загорелся и рухнул многоэтажный дом, в результате чего погиб как минимум один человек, сообщает Fox News со ссылкой на местных спасателей.
В здании высотой более 20 этажей проживали сквоттеры, которые самовольно заселились в него после того, как его вывела из эксплуатации местная полиция, которой оно принадлежит. Большая часть жильцов смогла покинуть здание до того, как оно было полностью охвачено пламенем.
В тушении принимали участие не менее 160 пожарных. Спасатели предполагают, что погибших в результате ЧП может быть больше. Более подробная информация по числу жертв будет доступна после разбора завалов.
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