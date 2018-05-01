В результате обрушения многоэтажного дома в Бразилии погиб как минимум один человек

В центре бразильского города Сан-Паулу загорелся и рухнул многоэтажный дом, в результате чего погиб как минимум один человек, сообщает Fox News со ссылкой на местных спасателей.

В здании высотой более 20 этажей проживали сквоттеры, которые самовольно заселились в него после того, как его вывела из эксплуатации местная полиция, которой оно принадлежит. Большая часть жильцов смогла покинуть здание до того, как оно было полностью охвачено пламенем.

В тушении принимали участие не менее 160 пожарных. Спасатели предполагают, что погибших в результате ЧП может быть больше. Более подробная информация по числу жертв будет доступна после разбора завалов.