Самолет сбежал от песчаной бури в Кувейте

Песчаная буря накрыла Кувейт и почти добралась до самолета, выполнявшего внутренний рейс. Пассажиры запаниковали — какое-то время лайнер был совсем близко от опасной стихии.

Впрочем, трагедии не случилось: самолет все же оторвался от песков.