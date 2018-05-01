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Самолет сбежал от песчаной бури в Кувейте
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Самолет сбежал от песчаной бури в Кувейте
News.ru
35 минут назад
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Фото:
News.ru
Песчаная буря накрыла
Кувейт
и почти добралась до самолета, выполнявшего внутренний рейс. Пассажиры запаниковали — какое-то время лайнер был совсем близко от опасной стихии.
Впрочем, трагедии не случилось: самолет все же оторвался от песков.
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