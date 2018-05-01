Ураган, град и грозы угрожают Башкирии 

Эксперты Центра «Антистихия» включили Башкирию в число 30 регионов, где в текущем году ожидаются опасные погодные явления: шквалы, ураганы и град.
Кроме нашей республики, посчастливилось попасть в число неблагонадежных по метеорологическим явлениям Приморскому, Камчатскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Алтайскому, Забайкальскому и Красноярскому краям, Бурятии и Иркутской области, Челябинской области, а также Пермскому краю, Оренбургской и Нижегородской областям. Попали в перечень даже Москва и Подмосковье, Владимирская и Тверская области, а так же Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область и вся территория Северо-Кавказского федерального округа.
Долго с примерами небесная канцелярия не тянула — масштабный ураган пронесся над Башкирией вечером 28 апреля.