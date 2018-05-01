Ураган, град и грозы угрожают Башкирии

Эксперты Центра «Антистихия» включили Башкирию в число 30 регионов, где в текущем году ожидаются опасные погодные явления: шквалы, ураганы и град.

Долго с примерами небесная канцелярия не тянула — масштабный ураган пронесся над Башкирией вечером 28 апреля.