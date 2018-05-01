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МЧС Краснодарского края: ожидается чрезвычайная пожароопасность
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МЧС Краснодарского края: ожидается чрезвычайная пожароопасность 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 1 мая — Новая Кубань. Чрезвычайная пожароопасность по 5 классу сегодня сохраняется в центральных районах Краснодарского края.
В период со второго по четвертое мая подобная ситуация сохранится местами в юго-восточных, северо-западных и центральных районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Связаны данные обстоятельства как с аномально жаркой погодой, установившейся на Кубани, так и с нарушениями техники безопасности при разведении огня недобросовестными отдыхающими.
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