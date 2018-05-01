Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы иномарка наехала на столб, один человек погиб и один пострадал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«На ул. Чичерина в районе д. 8 корп. 1 водитель автомобиля марки Opel совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии один пассажир пострадал, водитель от полученных травм скончался», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося.