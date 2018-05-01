В Гурьевске из-за горящего дивана эвакуировали жильцов дома

Ночью, 1 мая, в квартире на улице Садовой в Гурьевске произошёл пожар. Хозяин квартиры остался жив, но пострадал, а десять его соседей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

«В четырёхэтажном жилом доме в трёхкомнатной квартире произошло загорание дивана. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеется пострадавший. Эвакуировано 10 человек», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20 и ПСЧ-1 в составе 9 человек и 2 единиц техники.