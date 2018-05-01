В Гурьевске из горящего жилого дома ночью эвакуировали 10 жильцов

В городе Гурьевске Калининградской области в ночь на вторник, 1 мая, произошел пожар в четырехэтажном жилом доме, сообщили в региональном главке МЧС

По данным ведомства, возгорание случилось в одном из домов на улице Садовая. Загорелся диван в трехкомнатной квартире. Сигнал спасателям поступил в 03:11 по местному времени. Прибыв на место, они эвакуировали из горящего дома 10 человек. Борьбу с огнем вели девять пожарных на двух единицах техники.

Причины произошедшего устанавливают специалисты. При пожаре пострадал один человек.