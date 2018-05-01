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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае на 2-3 мая
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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае на 2-3 мая 

Prim.News 34 минуты назад
Из-за влияния циклона с Желтого моря в первые дни мая погода в Приморье испортится.
Основное ухудшение погодных условий придется на восточную половину края 3 мая, там возможны очень сильные осадки. На остальной территории пройдут дожди различной интенсивности, усилится ветер.
Штормовое предупреждение:
В связи с выходом глубокого циклона к побережью Приморского края утром и днем 2 мая на большей территории ожидаются дожди (3-14 мм), местами сильные с количеством 15-45 мм.
Ночью и днем 3 мая в западной половине края ожидаются дожди, местами сильные. В восточной половине края — сильные осадки (дождь на севере со снегом) с количеством 15-45 мм, местами очень сильные осадки с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее.
В крае усилится ветер до 17-22 м/с, на побережье порывами до 32 м/с.
На реках края ожидается подъем уровня воды до 1,5 м, с подтоплением отдельных низких мест, передает пресс-служба Примгидромета.
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