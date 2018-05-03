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Алтай и Иркутскую область ожидают грозы, ливни и ветер более 20 м/с
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Алтай и Иркутскую область ожидают грозы, ливни и ветер более 20 м/с 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Сибирского федерального округа: Алтайском крае, Республике Алтай и Иркутской области. В регионах ожидаются сильные ветры от 20 м/с, грозы и дожди, граждан просят соблюдать меры безопасности, сообщают в местных главках МЧС и гидрометцентрах.
"В Республике Алтай передано штормовое предупреждение: ожидаются дождь, мокрый снег, грозы, местами усиление ветра до 20-25 м/с, а в высокогорьях — до 32 м/с. В связи с ухудшившимися погодными условиями все пожарно-спасательные службы приведены в готовность, информация о штормовом предупреждении направлена в профильные ведомства и руководителям муниципалитетов, чтобы они могли своими силами на своей территории контролировать ситуацию, при необходимости связываться со спасателями", — сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
В Алтайском крае также объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 3 мая ожидаются дожди, местами сильные, гололед и усиление ветра до 18-23 м/с, температура воздуха будет от 8 до 13 градусов тепла. Как отмечают в ГУ МЧС по региону, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам. Руководители краевых ведомств и муниципалитетов проинформированы об ухудшении погоды.
По данным Иркутскгидромета, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четверг местами по области. Порывы ветра до 14-19 м/с могут быть ночью в южных, центральных, верхнеленских районах. Днем в западных, центральных и южных районах прогнозируют порывы до 18-23 м/с, местами пыльные бури. В отдельных районах пройдут грозы и ливни.
Как отмечают в региональных главках МЧС, пока подтоплений второй волной паводка в населенных пунктах регионов не зафиксировано.
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