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В Симферополе экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»
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В Симферополе экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» 

РИА «ФедералПресс» 13 минут назад
Это случилось в понедельник вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Экипаж выявил неисправность при заходе на посадку в Симферополе. Командир воздушного судна запросил привести в готовность аварийно-спасательную службу аэропорта. Помимо этого, к аэропорту подъехали городские экстренные службы. Несмотя на неисправность, посадка произошла в штатном режиме.
На борту самолета находились 217 пассажиров, пострадавших нет.
Специалисты «Уральских авиалиний» проведут проверку самолета.
Напомним, вчера, 30 апреля, вынужденную посадку совершил самолет, летевший рейсом Москва-Гюмри. Посадка была произведена в Минеральных Водах, а причиной стало курение одного из пассажиров в салоне воздушного судна. Нарушителя сняли с рейса — в его отношении составлен протокол об административном правонарушении.
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