В Симферополе экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Это случилось в понедельник вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Экипаж выявил неисправность при заходе на посадку в Симферополе . Командир воздушного судна запросил привести в готовность аварийно-спасательную службу аэропорта. Помимо этого, к аэропорту подъехали городские экстренные службы. Несмотя на неисправность, посадка произошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 217 пассажиров, пострадавших нет.

Напомним, вчера, 30 апреля, вынужденную посадку совершил самолет, летевший рейсом Москва-Гюмри. Посадка была произведена в Минеральных Водах, а причиной стало курение одного из пассажиров в салоне воздушного судна. Нарушителя сняли с рейса — в его отношении составлен протокол об административном правонарушении.