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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости. Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следующий по маршруту Москва — Симферополь, с неисправностью на борту в понедельник вечером благополучно совершил посадку в аэропорту Симферополя, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова.
"30 апреля в процессе выполнения захода на посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего по маршруту Домодедово — Симферополь, экипажем была выявлена техническая неисправность. По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы. В 19.53 самолёт произвёл посадку штатно и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки", — сообщил источник.
Рейс U6 33 выполнялся лайнером А-321, на борту было более 200 пассажиров, пострадавших в результате нет, отметил источник. Характер неисправности на борту не сообщается.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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