Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Крыму

"30 апреля в процессе выполнения захода на посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следующего по маршруту Домодедово — Симферополь, экипажем была выявлена техническая неисправность. По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы. В 19.53 самолёт произвёл посадку штатно и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки", — сообщил источник.

Рейс U6 33 выполнялся лайнером А-321, на борту было более 200 пассажиров, пострадавших в результате нет, отметил источник. Характер неисправности на борту не сообщается.