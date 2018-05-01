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В Прикамье реки вышли из берегов: в Чусовском районе размыло мост, в Уинском — подтопило дворы в селе
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В Прикамье реки вышли из берегов: в Чусовском районе размыло мост, в Уинском — подтопило дворы в селе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В прикамских реках продолжает подниматься уровень воды. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что из берегов вышла река Аспа в Уинском районе. А в Чусовском районе размыло мост на село Калино.
Поздно вечером 30 апреля из-за сильных дождей разлилась река Аспа на юго-востоке края. В результате в селе Уинское подтопило 12 дворов и один жилой дом.
«Так в Уинском районе начали праздновать выходные. Жители давно говорили сельскому поселению о необходимости очистить русло реки. Вот результат», — написали в группе «Уинская оппозиция».
Из-за сильных дождей разлилась река в Уинском районе
В МЧС пояснили, что условия жизнедеятельности не нарушены, никто не пострадал
— Уровень воды в реке сейчас снижается. Ситуация находится под контролем, — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Мы будем информировать, если обстановка изменится.
В Чусовском районе из-за сильного потока в реке Новиковка размыло мост на село Калино. На место разрушенного участка положили бетонные трубы.
— Мост всегда смывает с паводком, — рассказала 59.ru местная жительница Мария. — Объезда нет. Прямо по тому, что от моста осталось, сейчас люди ходят. А машинам не проехать точно, ни скорой, ни пожарным.
Дозвониться до Верхнекалинского сельского поселения, куда входит село Калино, и получить оперативный комментарий сегодня не удалось.
Жители переходят реку по этим бетонным трубам. А вот машины проехать уже не могут
Ранее мы писали, что из-за обильных дождей половодье началось в Пермском районе. Из берегов вышли реки Бабка, Кукуштанка и Качка. Тем, кто имеет дачи в подтопленных населенных пунктах, в МЧС рекомендовали отказаться от поездок туда. По словам местных жителей, на въездах уже дежурят полицейские.
59.ru: последние новости
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