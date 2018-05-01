В Прикамье реки вышли из берегов: в Чусовском районе размыло мост, в Уинском — подтопило дворы в селе

Поздно вечером 30 апреля из-за сильных дождей разлилась река Аспа на юго-востоке края. В результате в селе Уинское подтопило 12 дворов и один жилой дом.

«Так в Уинском районе начали праздновать выходные. Жители давно говорили сельскому поселению о необходимости очистить русло реки. Вот результат», — написали в группе «Уинская оппозиция».

Из-за сильных дождей разлилась река в Уинском районе

В МЧС пояснили, что условия жизнедеятельности не нарушены, никто не пострадал

— Уровень воды в реке сейчас снижается. Ситуация находится под контролем, — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Мы будем информировать, если обстановка изменится.

В Чусовском районе из-за сильного потока в реке Новиковка размыло мост на село Калино. На место разрушенного участка положили бетонные трубы.

— Мост всегда смывает с паводком, — рассказала 59.ru местная жительница Мария. — Объезда нет. Прямо по тому, что от моста осталось, сейчас люди ходят. А машинам не проехать точно, ни скорой, ни пожарным.

Дозвониться до Верхнекалинского сельского поселения, куда входит село Калино, и получить оперативный комментарий сегодня не удалось.

Жители переходят реку по этим бетонным трубам. А вот машины проехать уже не могут

Ранее мы писали, что из-за обильных дождей половодье началось в Пермском районе. Из берегов вышли реки Бабка, Кукуштанка и Качка. Тем, кто имеет дачи в подтопленных населенных пунктах, в МЧС рекомендовали отказаться от поездок туда. По словам местных жителей, на въездах уже дежурят полицейские.