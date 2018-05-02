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В Прикамье из-за половодья оказались затоплены два моста
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В Прикамье из-за половодья оказались затоплены два моста 

59.ru 50 минут назад
Фото: 59.ru
Из-за повышения уровня воды в реке Бабка в Кунгурском районе оказались подтоплены два моста, связывающих село Моховое и деревни Липово, Дейково, Плашкино и Подкаменное. По информации МЧС, виной всему теплая погода и обильное таяние снега.
— Жители населенных пунктов могут воспользоваться объездным путем, идущим через Жилино и Масленники. Также функционирует пешеходный мост. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем, — заявили спасатели.
Ранее мы уже сообщали о подтоплении участков в Пермском районе, а также выходе из берегов рек в Чусовском и Уинском районах. На пути в деревню Калино также размыло мост через реку Новиковка.
Если вы стали свидетелем паводка, высылайте свои комментарии, фотографии и видеоролики на нашу электронную почту.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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