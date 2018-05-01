В Первомайке Новосибирска загорелись лесные массивы

В Первомайском районе Новосибирска загорелся лесной массив. Инцидент произошел вчера вечером, 30 апреля. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Неподалеку от острова Кораблик произошло возгорание деревьев. Также очевидцы происшествия рассказали в группе о том, что неподалеку в районе с/т «Зелёный Мыс-2» образовался ещё один пожар. К счастью, минувшей ночью дождь потушил возгорание.