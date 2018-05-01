Министр юстиции Японии извинилась, что 23 дня не могла поймать преступника

"Приношу свои глубокие извинения в связи с тем, что столь долгое время населению было доставлено беспокойство. Мы проведем проверку, по ее результатам будут выработаны меры для предотвращения повторения подобного в будущем", — сказала министр.

Тацума Хирао, 27-летний заключенный, который отбывал наказание за кражи, сбежал из тюрьмы в префектуре Эхимэ 8 апреля. Через 8 часов после побега брошенная им украденная машина была обнаружена в нескольких десятках километров от тюрьмы на острове Мукаисима в префектуре Хиросима. Площадь острова Мукаисима составляет 22 квадратных километра, длина по периметру — 28 километров. Население не превышает 20 тысяч человек. На поиски сбежавшего было направлено 15 тысяч полицейских. Полицейские прочесывали лес, установили на дорогах контрольно-пропускные пункты, из-за чего движение на острове буквально остановилось. Полицейские патрули были выставлены и около школ и детских садов.

Между тем выяснилось, что сбежавший заключенный все это время жил на чердаке заброшенной дачи, изредка промышляя воровством. Затем 24 апреля он переплыл на основной японский остров Хонсю и, украв мотоцикл, приехал в город Хиросима. Несмотря на то что расстояние между островом Мукаисима, где его так долго и бесплодно искали, и «материком» — побережьем основного японского острова Хонсю — составляет не более 300 метров, полиции не пришло в голову расширить зону поисков.

Преступника арестовали в Хиросиме не в результате спецоперации полиции, а после звонка бдительного сотрудника интернет-кафе, которому показалось знакомым лицо посетителя.