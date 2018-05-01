В Сети появилось видео грандиозного потопа в Алжире

Резкое похолодание и ливневые дожди стали причиной глобальных наводнений в Алжире

Особенно пострадали населенные пункты в вилайете Тиарет.

Это город на северо-западе страны расположен к юго-западу от города Алжир, в горном районе Телль-Атлас, примерно в 150 км от побережья Средиземного моря.

Гражданские силы обороны Алжира объявили в пятницу, что пять человек погибли, также есть пропавшие без вести в результате глобального наводнения.

Одно из алжирских информационных агентств сообщает, что также «Тела двух человек в машине были выброшены потоками воды в долину. Их нашли в деревне Мария в штате Тиарет (450 км к западу от столицы). Потоки с горных склонов города Тиарет сметали камни и бревна и тащили их за собой, что привело к блокировке дорог и разрушениям.

Сегодня Министерство внутренних дел Алжира направило своего представителя Тахира Мелизи в провинцию Тиарет для выяснения размера ущерба.

Видео стихийного бедствия пользователи выкладывали в сеть:

Жители других провинций, которые не пострадали от наводнений, смогли стать свидетелями как переполненные реки зрелищно наполняют плотину: