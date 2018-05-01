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В Сети появилось видео грандиозного потопа в Алжире
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В Сети появилось видео грандиозного потопа в Алжире 

News.ru 1 час назад
Резкое похолодание и ливневые дожди стали причиной глобальных наводнений в Алжире
Особенно пострадали населенные пункты в вилайете Тиарет.
Это город на северо-западе страны расположен к юго-западу от города Алжир, в горном районе Телль-Атлас, примерно в 150 км от побережья Средиземного моря.
Гражданские силы обороны Алжира объявили в пятницу, что пять человек погибли, также есть пропавшие без вести в результате глобального наводнения.
Одно из алжирских информационных агентств сообщает, что также «Тела двух человек в машине были выброшены потоками воды в долину. Их нашли в деревне Мария в штате Тиарет (450 км к западу от столицы). Потоки с горных склонов города Тиарет сметали камни и бревна и тащили их за собой, что привело к блокировке дорог и разрушениям.
Сегодня Министерство внутренних дел Алжира направило своего представителя Тахира Мелизи в провинцию Тиарет для выяснения размера ущерба.
Видео стихийного бедствия пользователи выкладывали в сеть:
Жители других провинций, которые не пострадали от наводнений, смогли стать свидетелями как переполненные реки зрелищно наполняют плотину:
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