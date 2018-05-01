В Красноярском крае ожидается сильный ветер, есть риск пожаров 

Сегодня, 1 мая, ожидается сильный ветер по центральным и южным районам Красноярского края — до 18 м/с, на юге Таймыра до 20 м/с, сообщают синоптики.
Также местами ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. При таком сильном ветре, любая работа с огнём запрещена. Сотрудники МЧС предупреждают, порывы ветра разносят огонь моментально и на большие расстояния. От безобидного сжигания мусора или прошлогоднего сухостоя возникает угроза загорания жилья и объектов экономики. За несоблюдение требований пожарной безопасности есть не только административная, но и уголовная ответственность.