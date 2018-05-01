В Амурской области зарегистрировали 20 лесных пожаров

Вечером в понедельник, 30 апреля, на территории Амурской области был зарегистрировано 20 лесных пожаров различной сложности, передает «НьюИнформ».

По информации пресс-службы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, силами спасателей МЧС было локализовано 5 большой пожаров. На данный момент проводятся работы по полной ликвидации возгорания на местности.

Отмечается, что пожарные службы ликвидировали пожары на территории 3437 гектаров. На данный момент проводится локализации на площади 5740 гектаров.

В тушении пожаров принимаю участие чуть менее тысячи человек, которые используют различные специальные средства. Так, на месте происшествия работает 11 единиц специальной техники. С неба пожары тушит специальная авиационная группа, состоящая из трех вертолетов и четырех самолетов.

С 6 апреля в Амурской области действует противопожарный режим. С 26 апреля на всей территории области введен режим чрезвычайной ситуации.