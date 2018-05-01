На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 лесных пожаров

ТАСС , 1 мая. В Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 лесных пожаров, пять из которых локализованы, сообщает во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области по состоянию на 20:00 (14:00 мск) 30 апреля зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано пять пожаров на площади 3 тыс. 437 га, действующими остаются 15 возгораний, три из которых локализованы в Селемджинском, Свободненском и Тындинском районах на общей площади 5 тыс. 740 га", — говорится в сообщении.

На тушении пожаров задействованы 845 человек, 110 единиц техники, в том числе три вертолета и четыре самолета.

На территории всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля — введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.