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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 лесных пожаров
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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 лесных пожаров 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 1 мая. В Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 лесных пожаров, пять из которых локализованы, сообщает во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"На территории Амурской области по состоянию на 20:00 (14:00 мск) 30 апреля зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано пять пожаров на площади 3 тыс. 437 га, действующими остаются 15 возгораний, три из которых локализованы в Селемджинском, Свободненском и Тындинском районах на общей площади 5 тыс. 740 га", — говорится в сообщении.
На тушении пожаров задействованы 845 человек, 110 единиц техники, в том числе три вертолета и четыре самолета.
На территории всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля — введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.
ТАСС: последние новости
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