СМИ: в Китае пассажир случайно раскрыл надувной трап перед высадкой из самолета

ТАСС , 1 мая. Мужчина по ошибке активизировал аварийный выход и раскрыл надувной трап в ожидании высадки с самолета в аэропорту китайского города Мяньян (провинция Сычуань). Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, 25-летний пассажир решил проветрить салон самолета и по ошибке потянул за рукоятку аварийного выхода, думая, что открывает окно. В результате перед самолетом развернулся надувной трап. Газета не уточняет название авиакомпании, в самолете которой произошел инцидент.

Экипаж воздушного судна вызвал полицию, которая задержала нарушителя. Мужчина был помещен под арест на 15 суток. Ему также был назначен штраф в размере $11 тыс. за причиненный авиакомпании ущерб.