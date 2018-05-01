Межэтажное перекрытие обрушилось в жилом доме Санкт‐Петербурга

Санкт-Петербурге обрушилось межэтажное покрытие жилого дома, построенном еще в 1903 году. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу.

В результате происшествия пострадавших нет, однако произошел прорыв водопроводной трубы.

Перекрытие упало между чердаком и нежилым помещением, где ранее проходил ремонт. Никого не эвакуировали, люди вышли сами, так как испугались, сейчас все возвращаются в свои квартиры, так как угрозы разрушения нет — сообщение.

Как уточняет сайт газеты «Известия» , обрушение произошло на Лиговском проспекте, дом 202.

В ординаторской недавно построенного сахалинского перинатального центра обвалился потолок. В момент обрушения там были люди, но они не пострадали: упавшие плиты легкие.