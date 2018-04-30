Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на юго-востоке Москвы

Возгорание случилось в вентиляционном коробе на площади пять квадратных метров.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

— Возгорание произошло по адресу: улица Юных Леницев, дом №42. При тушении возгорания спасателям пришлось эвакуировать около 50 человек, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе экстренного подразделения.

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