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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на юго-востоке Москвы
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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на юго-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Возгорание случилось в вентиляционном коробе на площади пять квадратных метров.
Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщают, что возгорание, возникшее 30 апреля на крыше столичного кафе, ликвидировано.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
— Возгорание произошло по адресу: улица Юных Леницев, дом №42. При тушении возгорания спасателям пришлось эвакуировать около 50 человек, — рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе экстренного подразделения.
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