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Частичное обрушение кирпичной кладки произошло в жилом доме в Астрахани
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Частичное обрушение кирпичной кладки произошло в жилом доме в Астрахани 

ТАСС 19 минут назад
АСТРАХАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Частичное обрушение кирпичной кладки произошло в многоквартирном доме в Астрахани, эвакуировано более 50 человека. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главка МЧС по региону.
"В доме, расположенном на пересечении улиц Бакинская и Боевая, обвалилась кирпичная кладка, на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших и погибших нет, эвакуированы 52 человека", — уточнили в пресс-службе.
Там также отметили, что дом ранее был признан аварийным.
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