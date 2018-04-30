Частичное обрушение кирпичной кладки произошло в жилом доме в Астрахани

АСТРАХАНЬ , 30 апреля. / ТАСС /. Частичное обрушение кирпичной кладки произошло в многоквартирном доме в Астрахани, эвакуировано более 50 человека. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главка МЧС по региону.

"В доме, расположенном на пересечении улиц Бакинская и Боевая, обвалилась кирпичная кладка, на месте работают сотрудники МЧС. Пострадавших и погибших нет, эвакуированы 52 человека", — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что дом ранее был признан аварийным.