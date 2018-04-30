Пожар площадью 45 квадратных метров произошел в Новой Москве 

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
В одноэтажном строении в поселении Сосенское в Новой Москве произошел пожар площадью 45 квадратных метров.
— В поселении Сосенское произошел пожар площадью 45 квадратных метров в одноэтажном деревянном строении, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
Пожарные проводят работы по ликвидации возгорания, информации о пострадавших пока нет, передает агентство «Москва».
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