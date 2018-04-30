Пожар площадью 45 квадратных метров произошел в Новой Москве

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

В одноэтажном строении в поселении Сосенское в Новой Москве произошел пожар площадью 45 квадратных метров.

— В поселении Сосенское произошел пожар площадью 45 квадратных метров в одноэтажном деревянном строении, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

Пожарные проводят работы по ликвидации возгорания, информации о пострадавших пока нет, передает агентство «Москва»

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