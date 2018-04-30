Синоптики назвали точное время удара стихии по Владивостоку

Резкое ухудшение погоды ожидается во Владивостоке сегодня после десяти вечера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Расписание погоды».

По данным портала, осадки в столице Приморья начнутся после 22:00. Усиление ливня ожидается утром в среду: в течение дня осадки будут варьироваться от обложного дождя до сильного ливневого.

Прекращение осадков прогнозируется лишь утром в четверг. Всего за это время может выпасть порядка 59 мм воды.

Температура воздуха ночью в среду составит около плюс 8, днем — 10-13 градусов. Ветер будет слабый.

Ранее сообщалось, что 3 мая на юге края, на юго-востоке края и на востоке края, местами в центральных районах края ожидается серьезное ухудшение погоды. В этих районах пройдут очень сильные осадки при штормовом ветре. Общее количество осадков может составить до 25–50 мм за 12 часов.

При этом ночью местами возможен снег с дождем, на перевалах местами мокрый снег. На побережье 3 мая ожидается штормовой ветер до 20-25 м/с, на восточном побережье местами до 29 м/с.