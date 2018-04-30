Ещё
Синоптики назвали точное время удара стихии по Владивостоку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики назвали точное время удара стихии по Владивостоку 

Primpress 56 минут назад
Фото: Primpress
Резкое ухудшение погоды ожидается во Владивостоке сегодня после десяти вечера, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Расписание погоды».
По данным портала, осадки в столице Приморья начнутся после 22:00. Усиление ливня ожидается утром в среду: в течение дня осадки будут варьироваться от обложного дождя до сильного ливневого.
Прекращение осадков прогнозируется лишь утром в четверг. Всего за это время может выпасть порядка 59 мм воды.
Температура воздуха ночью в среду составит около плюс 8, днем — 10-13 градусов. Ветер будет слабый.
Ранее сообщалось, что 3 мая на юге края, на юго-востоке края и на востоке края, местами в центральных районах края ожидается серьезное ухудшение погоды. В этих районах пройдут очень сильные осадки при штормовом ветре. Общее количество осадков может составить до 25–50 мм за 12 часов.
При этом ночью местами возможен снег с дождем, на перевалах местами мокрый снег. На побережье 3 мая ожидается штормовой ветер до 20-25 м/с, на восточном побережье местами до 29 м/с.
Primpress: последние новости
Гидрометцентр РФ уточнил, что произойдет в Приморье в пятницу Названа дата возвращения снегопада в Приморье В Приморье возобновили поиски двух пропавших рыбаков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России553
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН226
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева538
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке221
Грибаускайте пригрозили импичментом43
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение