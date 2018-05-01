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Наводнение в Кении унесло жизни более 70 человек
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Наводнение в Кении унесло жизни более 70 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Более 70 человек погибли и около 40 тысяч кенийских семей до сих пор не могут вернуться в свои дома из‐за наводнений, образовавшихся в результате продолжительных ливней, сообщает телеканал «360».
Ливни обрушились на страну более месяца назад. С тех пор вода постоянно только прибывает в кенийские села. Большая часть домов, ферм, дорог и других объектов инфраструктуры разрушены потоками воды.
"В условиях продолжающихся ливневых дождей паводковые воды по-прежнему продолжат представлять опасность для тысяч людей по всей стране. Наши сотрудники и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию семей в районах повышенного риска", — сказал генеральный секретарь кенийского общества "Красного Креста" Аббас Гуллет.
Ситуация с наводнением резко ухудшилась после спуска воды из своих ГЭС кенийской энергокомпанией KenGen. После этого река Тана вышла из берегов.
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