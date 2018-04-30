В Тольятти из-за штормового ветра парник перелетел через забор

В понедельник, 30 апреля, в Тольятти произошло небольшое ЧП. Из-за резкого порыва штормового ветра через забор перелетел парник. Об этом 63.ru рассказали местные жители.

— Павильон сдался перед натиском ветра. Парник перемахнул через забор и застрял между ним и столбом. На этом его полет завершился, — рассказала жительница Тольятти.

К счастью, никто не пострадал.

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