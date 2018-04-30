Ещё
В Тольятти из-за штормового ветра парник перелетел через забор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тольятти из-за штормового ветра парник перелетел через забор 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 30 апреля, в Тольятти произошло небольшое ЧП. Из-за резкого порыва штормового ветра через забор перелетел парник. Об этом 63.ru рассказали местные жители.
— Павильон сдался перед натиском ветра. Парник перемахнул через забор и застрял между ним и столбом. На этом его полет завершился, — рассказала жительница Тольятти.
К счастью, никто не пострадал.
Ураган прошелся по Самарской области в эти выходные. Первой «жертвой» шквалистого ветра стал рекламный щит.
В селе Тимашево из-за непогоды пострадала крыша одной из школ. Ураган снес профнастил.
Похожий инцидент произошел в Похвистнево. Здесь порывом ветра снесло крышу местного торгового центра. Металлоконструкция упала на парковку, чудом не задев припаркованные автомобили.
63.ru: последние новости
Появилось видео, как в Сергиевском районе с Дома культуры сорвало крышу Новые жертвы урагана: в Самарской области ветер снес крышу школы Под Тольятти подтопило 94 дачных участка на полуострове Копылово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева482
Немецкие летчики массово увольняются из-за России533
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке198
В семье Диброва произошло несчастье47
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН95
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение