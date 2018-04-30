Туман затруднит движение на трассах 1 мая — МЧС

В связи с туманом, несоблюдением правил дорожного движения на трассах федерального, регионального и местного значения увеличивается вероятность затруднения движения, связанная с возникновением дорожно-транспортных происшествий. Наиболее вероятное их возникновение на участках автодорог: Трасса: М 7 «Волга»: 1141км— 1144 км; 1081 км — 1087 км; 1105 км — 1124 км; 985 км — 1013км; 960 км — 961 км; 856 км — 861 км; 753 км — 759 км; 1068 км; 865 км; Трасса: М 5 «Урал»: 1249 км — 1253 км; 1260,5 км — 1266,5 км; Трасса: Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-: 45 по 46 км; 191 по 200 км; Трасса: Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск: 21 по 24 км; 93 по 95 км; Трасса: А-295: Йошкар-Ола-Зеленодольск: 111 по 114 км;