Вьетнамский самолет по ошибке сел на недостроенную полосу

Пилот самолета компании Vietnam Airlines из Хошимина во время посадки в Камрани по ошибке посадил судно на недостроенную полосу

Всего в самолете находилось 203 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет сел на полосу №2, которая все еще не введена в эксплуатацию. Источник газеты Tuoi Tre News заявляет о халатности со стороны управления воздушной гавани, которое четко не обозначило строящиеся объекты, чтобы их было видно с неба.

Также газета опубликовала фотографии двигателей самолета, в которых можно увидеть какие-то обломки. Корреспондент сообщает, что, скорее всего, это строительный мусор.

Пилот и экипаж самолета отстранены от полетов до окончания расследования.

Источник: Tuoi Tre News