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Вьетнамский самолет по ошибке сел на недостроенную полосу
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Вьетнамский самолет по ошибке сел на недостроенную полосу 

Вьетнам сегодня 49 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Пилот самолета компании Vietnam Airlines из Хошимина во время посадки в Камрани по ошибке посадил судно на недостроенную полосу
Всего в самолете находилось 203 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет сел на полосу №2, которая все еще не введена в эксплуатацию. Источник газеты Tuoi Tre News заявляет о халатности со стороны управления воздушной гавани, которое четко не обозначило строящиеся объекты, чтобы их было видно с неба.
Также газета опубликовала фотографии двигателей самолета, в которых можно увидеть какие-то обломки. Корреспондент сообщает, что, скорее всего, это строительный мусор.
Пилот и экипаж самолета отстранены от полетов до окончания расследования.
Источник: Tuoi Tre News
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