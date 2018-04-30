Спасатели обнаружили тело третьего туриста из перевернувшегося катамарана на реке Лемеза

УФА , 30 апреля. / ТАСС /. Третий турист из катамарана, перевернувшегося на реке Лемеза, погиб. Спасатели доставили его тело в ближайший населенный пункт, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС по Башкирии.

"Спасателями Уфимского филиала Приволжского поисково— спасательного отряда 30 апреля найден третий турист из перевернувшегося катамарана на реке Лемеза Архангельского района. К сожалению, 54-летний мужчина погиб", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поисковые работы на реке Верхние Лемезы Архангельского района завершились. Ранее, 29 апреля, группа туристов нашла живым и доставила в Лемезы еще одного пропавшего туриста.

Катамаран в районе населенного пункта Верхние Лемезы перевернулся 29 апреля. На нем находились трое туристов, которые сплавлялись по реке Лемеза. Один из них успел ухватиться за бревно и через час выплыл к населенному пункту.