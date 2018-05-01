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В России более 245 тысяч человек обеспечивают безопасность на Первомай
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В России более 245 тысяч человек обеспечивают безопасность на Первомай 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Более 245 тысяч сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России во время праздника весны и труда, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Также задействовано свыше 64 тысяч единиц техники. Пожарную безопасность обеспечивают от МЧС России 37 тысяч 600 человек и 9 тысяч 300 единиц техники", — сказал представитель пресс-службы.
По данным МЧС, в регионах 1 мая запланировано более 4,4 тысячи праздничных мероприятий. «Особое внимание уделяется пожарной безопасности, и, в частности, предупреждению возгораний в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе», — рассказали в МЧС.
В министерстве напомнили, что все органы управления и подразделения МЧС России с 09.00 мск 28 апреля переведены в режим повышенной готовности.
Подробнее о традиции празднования Первомая читайте в справке РИА Новости >>
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