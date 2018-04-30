Ещё
Один человек погиб при взрыве на металлургическом заводе на юго-западе Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один человек погиб при взрыве на металлургическом заводе на юго-западе Японии 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Токио, 30 апреля /Синьхуа/ — 28-летний рабочий погиб при взрыве на металлургическом заводе на юго-западе Японии. Об этом в понедельник сообщили местные власти.
По информации местной полиции, взрыв прогремел в воскресенье около 23:00 по местному времени в подвале на заводе в Такео, префектуре Сага.
Во время взрыва 10 сотрудников работали в цехе. 45-летний рабочий получил ожоги, когда пытался спасти жертву.
В местной полиции добавили, что других раненых от взрыва нет.
Представитель спасателей сказал, что погибший пошел выяснить источник дыма, поднимавшегося из подвала, и был застигнут взрывом.
По их словам, утечка кислорода в машинном отделении в подвале могла быть причиной пожара, который привел к взрыву. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Всероссийский детский центр "Океан" на берегу Японского моря 15 нелегальных мигрантов утонули у берегов Алжира Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Бали в Индонезии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России369
Макрон рассказал Путину о поездке в США90
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны12
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге23
Киев идет на войну: АТО подошла к концу82
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение