Один человек погиб при взрыве на металлургическом заводе на юго-западе Японии

Токио, 30 апреля / Синьхуа / — 28-летний рабочий погиб при взрыве на металлургическом заводе на юго-западе Японии . Об этом в понедельник сообщили местные власти.

По информации местной полиции, взрыв прогремел в воскресенье около 23:00 по местному времени в подвале на заводе в Такео, префектуре Сага.

Во время взрыва 10 сотрудников работали в цехе. 45-летний рабочий получил ожоги, когда пытался спасти жертву.

В местной полиции добавили, что других раненых от взрыва нет.

Представитель спасателей сказал, что погибший пошел выяснить источник дыма, поднимавшегося из подвала, и был застигнут взрывом.

По их словам, утечка кислорода в машинном отделении в подвале могла быть причиной пожара, который привел к взрыву. —0—